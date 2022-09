(Di sabato 3 settembre 2022) Hirvingè stato vittima di undopo uno scontro con Adam Marusic,per il giocatore messicano. Il calciatore è stato sostituito immediatamente da Politano e si vedeva che non poteva riprendere a giocare.: accertamenti all’ospedale Gemelliè stato trasportato all’ospedale Gemelli di Roma per accertamenti di rito, ma Massimo Ugolini di Sky fa sapere che il giocatore era cosciente. Sulle condizioni di, Sky fa sapere: “Deve ancora essere ufficializzato ma sila. Ora si faranno tutti gli esami di rito e poi si valuterà l’entità di quanto accaduto“. Di certo l’di ...

DiegoRi36248589 : SKY - Infortunio #Lozano, trauma cranico: si sospetta la frattura dello zigomo - Diego31883 : SKY - Infortunio #Lozano, trauma cranico: si sospetta la frattura dello zigomo - napolipiucom : Sky - Infortunio Lozano: 'Sospetta frattura dello zigomo' #lazionapoli #lozano #ForzaNapoliSempre… - petrazzuolo : RT @napolimagazine: SKY - Ugolini sull'infortunio di Hirving Lozano: 'Si sospetta una frattura dello zigomo' - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: SKY - Ugolini sull'infortunio di Hirving Lozano: 'Si sospetta una frattura dello zigomo' -

Sky Sport

Gallinari: rottura menisco/ Niente Eurobasket 2022: "Fa male rinunciarci" DIRETTA ... COME VEDERE LA PARTITA La diretta tv di Italia Grecia sarà trasmessa suSport Arena, canale che ...... dove è successo davvero di tutto - compreso l'del guardalinee - nel corso del primo ... COME VEDERE IL MATCH Sarà possibile seguire la diretta Brescia Perugia sui canalied in ... Infortunio Szczesny, escluse fratture e lesioni per il portiere della Juventus Hirving Lozano verso la fine del primo tempo della gara Lazio-Napoli, dopo uno scontro aereo con Marusic è rimasto a terra dolorante. Scontro di testa violento tra i due calciatori che sono stati pron ...Le condizioni di Lozano saranno valutate con esami strumentali, si spera che sia solo un taglio e non una frattura, o un trauma Hirving Lozano è dovuto uscire dal campo durante la sfida con la Lazio p ...