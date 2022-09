Serie A, José Mourinho è l’allenatore del mese di agosto (Di sabato 3 settembre 2022) Il premio Coach Of The Month di agosto è stato assegnato all’allenatore della Roma José Mourinho. La consegna del trofeo avverrà nel pre-partita di Roma – Atalanta, in programma domenica 18 settembre 2022 alle ore 18.00 allo stadio “Olimpico” di Roma. Il premio è stato assegnato da una giuria composta da Direttori di testate giornalistiche sportive che hanno valutato i singoli allenatori in base a criteri tecnico sportivi e di qualità di gioco espresso dalle loro squadre, oltre che di comportamento/fair play tenuto durante le gare. Per il calcolo finale sono state considerate le giornate dalla 1ª alla 4ª della Serie A TIM 2022/2023. “José Mourinho si conferma ancora una volta uno dei migliori allenatori del nostro campionato – ha detto l’Amministratore Delegato della ... Leggi su ilnapolista (Di sabato 3 settembre 2022) Il premio Coach Of The Month diè stato assegnato aldella Roma. La consegna del trofeo avverrà nel pre-partita di Roma – Atalanta, in programma domenica 18 settembre 2022 alle ore 18.00 allo stadio “Olimpico” di Roma. Il premio è stato assegnato da una giuria composta da Direttori di testate giornalistiche sportive che hanno valutato i singoli allenatori in base a criteri tecnico sportivi e di qualità di gioco espresso dalle loro squadre, oltre che di comportamento/fair play tenuto durante le gare. Per il calcolo finale sono state considerate le giornate dalla 1ª alla 4ª dellaA TIM 2022/2023. “si conferma ancora una volta uno dei migliori allenatori del nostro campionato – ha detto l’Amministratore Delegato della ...

