MotoGP Misano, Miller: "Condizioni difficili, spero che in gara non sia così" (Di sabato 3 settembre 2022) A quattro anni e quattro mesi dall'ultima pole position Jack Miller si mette nuovamente in testa nella giornata di qualifiche. Le Condizioni meteo però non erano delle migliori visto il meteo "... Leggi su motosprint.corrieredellosport (Di sabato 3 settembre 2022) A quattro anni e quattro mesi dall'ultima pole position Jacksi mette nuovamente in testa nella giornata di qualifiche. Lemeteo però non erano delle migliori visto il meteo "...

ducaticorse : Buongiorno, Misano! We’re ready for QUALI DAY! #SanMarinoGP ???? #ForzaDucati #DucatiLenovoTeam #MotoGP… - SkySportMotoGP : ?? Jack Miller in pole position ?? Bezzecchi partito dal Q1, scatterà 3^ Il racconto delle Qualifiche a Misano ?? Moto… - SkySportMotoGP : ? Bez e Marini strappano il pass per il Q2 AGGIORNAMENTI ? - AlbaEmilian : RT @SkySportMotoGP: ?? Jack Miller in pole position ?? Bezzecchi partito dal Q1, scatterà 3^ Il racconto delle Qualifiche a Misano ?? MotoGP… - Motorsport_IT : #MotoGP | Marquez, arriva l’ok dei medici: sarà ai test di Misano #SanMarinoGP -