LIVE MotoGP, GP Misano 2022 in DIRETTA: risultati FP3, 2° Bagnaia. Bastianini in Q1. Dalle 13.30 FP4 e qualifiche (Di sabato 3 settembre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CRONACA DELLE FP3 10.51 Tutto concluso a Misano. Non ci rimane che ringraziarvi per la cortese attenzione e rimandarvi alle ore 13.30 per la FP4, quindi le qualifiche scatteranno alle ore 14.10. Grazie e buon proseguimento di giornata. 10.50 Al netto di questa messa di cancellazioni, la conferma arriva dalla Ducati, nuovamente dominante a Misano con 4 moto nelle prime 6. 10.49 La classifica finale dopo i giri cancellati: 1 43 Jack MILLER AUS Ducati Lenovo Team DUCATI 1’31.296 17 21 295.02 63 Francesco Bagnaia ITA Ducati Lenovo Team DUCATI 1’31.367 19 20 0.071 0.071 300.8 3 20 Fabio QUARTARARO FRA Monster Energy Yamaha MotoGP YAMAHA 1’31.644 16 22 0.348 0.277 295.0 4 42 Alex RINS SPA Team SUZUKI ECSTAR SUZUKI 1’31.707 21 22 ... Leggi su oasport (Di sabato 3 settembre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALA CRONACA DELLE FP3 10.51 Tutto concluso a. Non ci rimane che ringraziarvi per la cortese attenzione e rimandarvi alle ore 13.30 per la FP4, quindi lescatteranno alle ore 14.10. Grazie e buon proseguimento di giornata. 10.50 Al netto di questa messa di cancellazioni, la conferma arriva dalla Ducati, nuovamente dominante acon 4 moto nelle prime 6. 10.49 La classifica finale dopo i giri cancellati: 1 43 Jack MILLER AUS Ducati Lenovo Team DUCATI 1’31.296 17 21 295.02 63 FrancescoITA Ducati Lenovo Team DUCATI 1’31.367 19 20 0.071 0.071 300.8 3 20 Fabio QUARTARARO FRA Monster Energy YamahaYAMAHA 1’31.644 16 22 0.348 0.277 295.0 4 42 Alex RINS SPA Team SUZUKI ECSTAR SUZUKI 1’31.707 21 22 ...

corsedimoto : MOTOGP MISANO - Incidenti e giri cancellati nella FP3, ma alla fine lo squadrone Ducati resta davanti a Fabio Quart… - AlessioBrunori : RT @motograndprixit: #MotoGP #MotoGP2022 #SanMarinoGP #Misano #MisanoGP Terzo tempo per @FabioQ20 , @FrankyMorbido12 accede direttamente a… - motograndprixit : #MotoGP #MotoGP2022 #SanMarinoGP #Misano #MisanoGP Terzo tempo per @FabioQ20 , @FrankyMorbido12 accede direttament… - gponedotcom : Jack strappa il miglior tempo davanti a Pecco, Enea non riesce a migliorareil tempo di ieri ma resta al top. Vinale… - Misterhelmet : Ci vediamo domani Live? #misterhelmet #lve #livecomment #multichannel #motogp -