Incubo in casa: 21enne tenta di strangolare la madre per avere i soldi dello stipendio (Di sabato 3 settembre 2022) Allumiere (RM). Conviveva con la madre da qualche tempo ormai, e per la povera donna, è stato un Incubo continuo, divenuto ancora più insostenibile, soprattutto negli ultimi tempi. Il soggetto, un ragazzo di 21 anni, torturava di continuo la madre, maltrattandola e rendendola completamente succube dei suoi atteggiamenti violenti. Incubo in casa: maltrattata di continuo dal figlio Il 21enne era, ad ogni modo, monitorato dai carabinieri, in quanto già noto alle Forze dell’Ordine per proprie vicissitudini giudiziarie. Da quando si era trasferito a casa della madre – nel mese di maggio di quest’anno – i carabinieri hanno intensificato il monitoraggio del comportamento del giovane per diverse settimane. Aggressioni e insulti Una condizione insostenibile, ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di sabato 3 settembre 2022) Allumiere (RM). Conviveva con lada qualche tempo ormai, e per la povera donna, è stato uncontinuo, divenuto ancora più insostenibile, soprattutto negli ultimi tempi. Il soggetto, un ragazzo di 21 anni, torturava di continuo la, maltrattandola e rendendola completamente succube dei suoi atteggiamenti violenti.in: maltrattata di continuo dal figlio Ilera, ad ogni modo, monitorato dai carabinieri, in quanto già noto alle Forze dell’Ordine per proprie vicissitudini giudiziarie. Da quando si era trasferito adella– nel mese di maggio di quest’anno – i carabinieri hanno intensificato il monitoraggio del comportamento del giovane per diverse settimane. Aggressioni e insulti Una condizione insostenibile, ...

CorriereCitta : Incubo in casa: 21enne tenta di strangolare la madre per avere i soldi dello stipendio - maraferrara1 : RT @JoanUbu: @vitalbaa Lei, giustamente, tratta solo la parte giuridica. Io posso dire che vedo un mondo orribile, un incubo. Ufficiali del… - _ThanksHermione : This. Subito dopo i f4sci questo è il mio più grande incubo. Vi prego votate! A meno che non vogliate votare Salvee… - CorinnaMazza86 : @graziano_delrio Sia l’Europa che il Brasile sono usciti tutti dall’incubo Covid , declassandolo a semplice influen… - Defcon1979 : @TingoRoda Che dev'essere un incubo vivere con una persona che vuole tenere la casa così -