Chi non si è impegnato abbastanza non trova spazio nelle mense pubbliche (Di sabato 3 settembre 2022) Farsi buttar fuori da una pubblica mensa non è facile. I volontari sono molto comprensivi, tranne se uno canta bene il Requiem di Verdi. Il motivo è semplice, sentiamolo direttamente da un volontario: "Abbiamo decine di ospiti che cantano male il Requiem di Verdi, e non avendo sfondato nella lirica, è giusto che siano aiutati con un pasto caldo. Ma uno che lo canta benissimo non lo accettiamo. Vuol dire che, pur avendo una così rara dote, non ha voglia di lavorare. Preferisce prendere il reddito di cittadinanza e venire qua a pranzo. No! Viene subito allontanato. Il razzismo c'entra sì e no".

