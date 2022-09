Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser incantano tutti sul red carpet di Venezia | black and white

IsaeChia : #Venezia79, terzo red carpet della Mostra del Cinema: ecco i look delle star Da Maria Pedraza e Simone Ashely fino… - Cosmopolitan_IT : L’abito bianco di Cecilia Rodriguez a Venezia 79 è un sogno - littlemixftlodo : Mi piace tantissimo il vestito di Cecilia Rodriguez #Venezia79 - zazoomblog : La casa di Cecilia Rodriguez ed Ignazio è incantevole: pavimenti tavolo sedie tutto in armonia - #Cecilia… - 361_magazine : -

Tra gli altri Kabir Bedi, Nicholas Holt, il 'professore' de 'La Casa di Carta' Alvaro Morte, Luca Argentero e Cristina Marino, Luca Tomassini,e Ignazio Moser, Enzo Miccio, Marika ...Suadenti!e Ignazio Moser hanno sfilato mano nella mano in bianco e nero proprio come due sposi.con un abito lungo candido con un leggero drappeggio sulle spalle e uno ...In darsena anche Enzo Miccio, Bianca Brandolini d'Adda, Barbara Palvin e il fidanzato Dylan Sprouse, che hanno mostrato tutto il loro amore davanti ai fotografi ...(dall'inviata Ilaria Floris) Tuta rossa brillante con schiena 'hot' lasciata totalmente scoperta, occhiali da sole, ricci scomposti, sguardo ...