Ascolti TV | dati Auditel di ieri | venerdì 2 settembre 2022

(Di sabato 3 settembre 2022)tv: idei programmi più visti di, in prima serata, access prime time e preserale dei canali della tv generalista.tv Prima serata Su Rai1 lo show Al posto suo ha totalizzato in media 2080 spettatori (13.89% di share); su Canale5 la fiction Fratelli Caputo ha avuto 1481 spettatori (share 10.70%). La serie tv Chicago Med su Italia1 ha ottenuto 1081 spettatori (7.02%) nella media dei vari episodi; su Rai2 il docufilm Califano – Tutto in un tempo piccolo ha interessato 614 spettatori (3.96%); il film Lacci su Rai3 ha conquistato 735 spettatori (4.88%). Su Rete4 la puntata del programma Terzo Indizio ha interessato 888 spettatori (6.41%) e su La7 il programma documentaristico Eden – Un pianeta da ...

bakeoffitalia : Ascolti tv 2 settembre 2022: Al posto suo, Caputo, Bake Off | Dati Auditel - Super Guida TV - calalaruta : @AMTomarchio In Italia i percettori del reddito di cittadinanza sono 1,1 milioni, con circa 2,17 milioni di persone… - Federic01996 : @Gi01992 @MasterAb88 @CIAfra73 @MikyS03 @Montes1301 @francesco_9809 Ascolti tv: Il Commissario Montalbano (20.6%),… - zazoomblog : Ascolti tv venerdì 2 settembre 2022: Al posto suo Fratelli Caputo Chicago Med dati Auditel e share - #Ascolti… - CorriereCitta : #AscoltiTv venerdì 2 settembre 2022: Al posto suo, Fratelli Caputo, Chicago Med, dati Auditel e share -

DayTime Pomeriggio, idel 2 settembre 2022 RAI 1 Don Matteo 11 : 0.000.000 spettatori con il 0.00 % . Sei Sorelle : 0.000.000 spettatori con il 0.00 % di share. Estate in diretta : 0....Per quanto la risposta più comune nel nostro settore sia 'ma le piattaforme non forniscono i', ... ma anche con la seconda serie comedalle mie rilevazioni, Dinner Club (che non a caso è ...Inizia una nuova avventura per Bake Off Italia al debutto il 2 settembre. La prima serata vede il trionfo di Rai 1 per gli ascolti: ecco tutti i dati di ieri ...Lunga intervista a Nikola Milenkovic sulle pagine di Repubblica. Il difensore della Fiorentina parla dei temi legati alla partita contro la Juventus, cominciando però prima dai motivi ...