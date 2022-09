Alta tensione tra Totti e Ilary: la conduttrice pronta a “dichiarare guerra” all’ex? (Di sabato 3 settembre 2022) Continua a tenere banco la separazione tra Francesco Totti e Ilary Blasi. E di recente sono usciti gossip secondo cui la conduttrice sia “nera” con l’ex marito, soprattutto perché ha preso come avvocato Anna Bernardini De Pace, l’ex suocera di Raoul Bova notoriamente molto battagliera e tutt’altro che conciliante. Anche Alfonso Signorini ha lasciato intendere di aver trovato una Ilary molto arrabbiata. Nuccetelli, amico di Totti, ha lasciato invece intendere che Totti sia sempre stato più conciliante della Blasi, dandole la colpa per come sono andate le cose tra loro. “Lo sai, per me guai a chi me la tocca Ilary, perché resta sempre mia moglie, ok, ex moglie, la madre dei miei figli. Capirai, dopo vent’anni” avrebbe detto Totti ad Alex Nucceletelli. ... Leggi su anticipazionitv (Di sabato 3 settembre 2022) Continua a tenere banco la separazione tra FrancescoBlasi. E di recente sono usciti gossip secondo cui lasia “nera” con l’ex marito, soprattutto perché ha preso come avvocato Anna Bernardini De Pace, l’ex suocera di Raoul Bova notoriamente molto battagliera e tutt’altro che conciliante. Anche Alfonso Signorini ha lasciato intendere di aver trovato unamolto arrabbiata. Nuccetelli, amico di, ha lasciato invece intendere chesia sempre stato più conciliante della Blasi, dandole la colpa per come sono andate le cose tra loro. “Lo sai, per me guai a chi me la tocca, perché resta sempre mia moglie, ok, ex moglie, la madre dei miei figli. Capirai, dopo vent’anni” avrebbe dettoad Alex Nucceletelli. ...

