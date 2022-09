Al Bano | sostituisce definitivamente la donna della sua vita | lei ha 82 anni ed è ancora bellissima

Leggi su altranotizia

(Di sabato 3 settembre 2022) Alè accanto a lei. Si sono ritrovati dopo un po’ di tempo, ma sono bastate due note per riprendere il filo di un’intesa perfetta. Lasuaormai è stata dimenticata. AlCarrisi è un artista che è sempre molto ricercato. Quando non è in tour è facile trovarlo in qualche località prestigiosa per una serata con gli amici. La fine poi è sempre la stessa, un microfono in mano e via a cantare. Al-Carrisi-Altranotizia.it-(Fonte: Google)Esattamente quello che è accaduto qualche sera fa, quando si è ritrovato in uno degli infiniti, ed indimenticabili, angolisua sua splendida Puglia. Tanti amici, ottimo cibo, buon vino e tante canzoni e poi lei a cantare con lui. Lei chi? Al, il tour con Romina e… ...