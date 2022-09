13enne precipita dal balcone: spunta una chat con insulti e minacce (Di sabato 3 settembre 2022) Napoli – Una “storia di bullismo”, nata al di fuori dall’ambito scolastico, emerge dalle indagini sulla morte del 13enne precipitato dal balcone a Gragnano (Napoli). Lo riporta ‘il Mattino’ secondo cui sono al vaglio dei carabinieri gli sms ricevuti dal giovane. “Lo tempestavano di messaggi in una chat segreta. insulti e minacce di ogni genere, promesse di un imminente incontro per strada. E, soprattutto, inviti ben precisi a farla finita”, riporta ‘il Mattino’ secondo cui sono in via di identificazione gli autori dei messaggi. (Fote: Adnkronos) Leggi su ilfaroonline (Di sabato 3 settembre 2022) Napoli – Una “storia di bullismo”, nata al di fuori dall’ambito scolastico, emerge dalle indagini sulla morte delto dala Gragnano (Napoli). Lo riporta ‘il Mattino’ secondo cui sono al vaglio dei carabinieri gli sms ricevuti dal giovane. “Lo tempestavano di messaggi in unasegreta.di ogni genere, promesse di un imminente incontro per strada. E, soprattutto, inviti ben precisi a farla finita”, riporta ‘il Mattino’ secondo cui sono in via di identificazione gli autori dei messaggi. (Fote: Adnkronos)

