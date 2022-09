Verona-Sampdoria | la designazione arbitrale

calciolog_tr : Gazzetta'nin transfer dönemi puanlamasi: Juventus: 8 Roma: 8 Milan: 7,5 Napoli: 7,5 Torino: 7,5 Inter: 7 Fiorentin… - papero0007 : @AndreCardi Fiorentina Juventus 0-1 Milan Inter 2-2 Lazio Napoli 3-1 Cremonese Sassuolo 1-0 Spezia Bologna 0-2 Vero… - frysalvi : @AndreCardi Fiorentina Juventus 0-2 Milan Inter 1-1 Lazio Napoli 1-1 Cremonese Sassuolo 1-0 Spezia Bologna 1-1 Vero… - SampNews24 : #Verona-#Sampdoria: tutti i precedenti con l’arbitro #Valeri - lucogmz : @sampdoria @SerieA @DAZN_IT Valeri arbitro alla Var Di Bello , mi gioco già il rigore a favore del Verona -

... Gaston Ramirez (ex Bologna e Monza) e Ceppitelli , ex, così come Andrea Poli e Ljajic, ex ... 35 anni e gli ultimi sei mesi trascorsi malamente alla......95 3,25 MILAN 48,20 13,05 MONZA 23,90 0 NAPOLI 68,05 80,95 ROMA 8,50 49,85 SALERNITANA 44,48 21,106 28 SASSUOLO 48 73,60 SPEZIA 8,20 6,50 TORINO 28,05 41,00 UDINESE 46 50,7037 26,...CALCIOMERCATO - Voti alti anche per Lecce e Salernitana, bocciatura per Spezia, Sampdoria e Verona. I voti alle 20 squadre di Serie A.Verona Sampdoria: ecco tutti i precedenti con l'arbitro Paolo Valeri, designato a dirigere il match di Serie A ...