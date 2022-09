Venezia 79, Timothée Chalamet e tutte le star del terzo red carpet: le foto (Di venerdì 2 settembre 2022) Il primo film italiano in gara, Bones and all, ha portato sul tappeto rosso l'idolo delle ragazzine ma anche tantissime altre star internazionali. E in più ci ha regalato qualche momento d'amore. Per esempio l'apparizione della coppia Luca Argentero-Cristina Marino, che ha appena annunciato di aspettare il figlio numero due Leggi su vanityfair (Di venerdì 2 settembre 2022) Il primo film italiano in gara, Bones and all, ha portato sul tappeto rosso l'idolo delle ragazzine ma anche tantissime altreinternazionali. E in più ci ha regalato qualche momento d'amore. Per esempio l'apparizione della coppia Luca Argentero-Cristina Marino, che ha appena annunciato di aspettare il figlio numero due

Timothée Chalamet, io anima spezzata diretto da papà Guadagnino Luca Guadagnino è il primo dei cinque registi italiani in gara per il Leone d'oro a Venezia 79 ma è anche il suo primo film americano, tutto girato in America, nei grandi spazi del Midwest, "il ... Bones and All Bones and All , dal romanzo di Camille DeAngelis, è il nuovo film di Luca Guadagnino, in Concorso a Venezia 79. Interpretato da Taylor Russell e Timothée Chalamet, protagonisti, e Mark Rylance, sembra sintetizzare i due film precedenti del regista, Call Me by Your Name (2017) e Suspiria (2018): il ... Sky Tg24 Luca Guadagnino è il primo dei cinque registi italiani in gara per il Leone d'oro a79 ma è anche il suo primo film americano, tutto girato in America, nei grandi spazi del Midwest, "il ...Bones and All , dal romanzo di Camille DeAngelis, è il nuovo film di Luca Guadagnino, in Concorso a79. Interpretato da Taylor Russell eChalamet, protagonisti, e Mark Rylance, sembra sintetizzare i due film precedenti del regista, Call Me by Your Name (2017) e Suspiria (2018): il ... Festival di Venezia, l'arrivo di Timothée Chalamet e le altre star al Lido