Us Open | incedente assurdo per Nadal | racchettata sul naso | comincia a sanguinare Fognini battuto in 4 set

(Di venerdì 2 settembre 2022) Non ce l’ha fatta Fabioa superare l’ex numero uno al mondo Rafaal secondo turno degli Us, quarto Grande Slam stagionale. Il 35enne tennista di Arma di Taggia, n.60 Atp, è stato sconfitto in quattro set con il punteggio di 2-6, 6-4, 6-2, 6-1, dopo quasi due ore e 45 di partita. Lo spagnolo, n.3 del ranking mondiale e secondo favorito del seeding, ha sofferto il gioco diper un set e mezzo, ma poi è riuscito a imporsi. Non senza un brivido nel quarto set, nonostante il punteggio finale dica 6-1. Quando era già avanti tre game a zero, infatti,ha rischiato di finire ko per uno stranissimo infortunio: dopo aver colpito di rovescio, la sua racchetta è rimbalzata sul campo e lo ha colpito in faccia, anzi in pieno. Lo spagnolo ha iniziato a ...