Us Open, Berrettini batte Murray in 4 set e vola agli ottavi di Flushing Meadows (Di venerdì 2 settembre 2022) Matteo Berrettini approda agli ottavi degli Us Open. Il tennista romano ha superato in quattro set il britannico Andy Murray, ex numero uno del mondo, con il punteggio di 6-4 6-4 6-7(1) 6-3. Domenica Berrettini se la vedrà con lo spagnolo Davidovich Fokina, che ha sconfitto in quattro set il colombiano Galan Riveros. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 2 settembre 2022) Matteoapprodadegli Us. Il tennista romano ha superato in quattro set il britannico Andy, ex numero uno del mondo, con il punteggio di 6-4 6-4 6-7(1) 6-3. Domenicase la vedrà con lo spagnolo Davidovich Fokina, che ha sconfitto in quattro set il colombiano Galan Riveros. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

