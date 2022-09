Uomini e Donne, ex di Amici diventa corteggiatore? Ecco di chi si tratterebbe (Di venerdì 2 settembre 2022) Da qualche giorno è andata in onda la prima registrazione della nuova stagione di Uomini e Donne. E’ stata l’occasione per rivedere i soliti volti del parterre over e soprattutto vedere i nuovi tronisti. Sono due ragazze, Lavinia e Federica, le quali hanno fatto colpo sulla schiera di corteggiatori venuti al buio. Tuttavia, molti di questi sono stati scartati e sono in arrivo altri che conoscono chi è salito sul trono. Tra questi ci sarebbe anche un ex allievo di Amici. Amici 22, Raimondo Todaro asfaltato da Guglielmo Mariotto A quanto pare lo storico giudice di Ballando con le Stelle non ha mai avuto simpatia per l'ex ballerino professionista dello show Uomini e Donne: in arrivo ... Leggi su anticipazionitv (Di venerdì 2 settembre 2022) Da qualche giorno è andata in onda la prima registrazione della nuova stagione di. E’ stata l’occasione per rivedere i soliti volti del parterre over e soprattutto vedere i nuovi tronisti. Sono due ragazze, Lavinia e Federica, le quali hanno fatto colpo sulla schiera di corteggiatori venuti al buio. Tuttavia, molti di questi sono stati scartati e sono in arrivo altri che conoscono chi è salito sul trono. Tra questi ci sarebbe anche un ex allievo di22, Raimondo Todaro asfaltato da Guglielmo Mariotto A quanto pare lo storico giudice di Ballando con le Stelle non ha mai avuto simpatia per l'ex ballerino professionista dello show: in arrivo ...

