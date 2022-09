Sully e la Dottoressa Quin de La Signora del West | dimenticateli così | oggi sono completamente diversi

Leggi su chenews

(Di venerdì 2 settembre 2022) Jane Seymour e Joe Landostate una coppia molto seguita sul piccolo schermo. Nella serie Ladelhanno fatto breccia nel cuore di tante persone. Ma che fine hanno fatto? Scopriamolo insieme. Jane Seymour e Joe Landostate una delle coppie più amate degli anni Novanta. La loro presenza nella serie Ladelli ha messi in luce in gran parte del mondo. Una serie davvero molto importante e che ha ricevuto vari riconoscimenti come il Golden Globe e l’Emmy Award. Fonte Foto InstagramIl mondo del piccolo schermo in certi casi sa regalare delle sorprese importanti. Sicuramente la coppia messa in scena composta dalla Seymor e da Lando è una di queste. Grazie a Lifetime, gli affezionati potranno rivederli nuovamente insieme nel film a tema ...