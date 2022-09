Sonia Bruganelli: “Io e Bonolis viviamo in case diverse” (Di venerdì 2 settembre 2022) Il segreto per stare sempre insieme? Vivere in case separate. Questo almeno il pensiero di Sonia Bruganelli, produttrice televisiva e moglie di Paolo Bonolis. L’opinionista del Grande Fratello Vip cancella così i rumors su una possibile crisi con il popolare conduttore: “Dormire in camere separate è un segno di civiltà! Noi adesso andiamo oltre: sto sistemando la mia nuova casa, dove mi trasferirò da sola con Adele. Silvia resta con lui. Stiamo ancora insieme, ma in palazzi diversi, comunicanti da una una doppia porta sul terrazzo, è il segreto per restare insieme tutta la vita”, ha dichiarato Bruganelli in un’intervista al Corriere della Sera. L’opinionista ha anche parlato dei loro figli. Davide, il secondogenito, fa il calciatore e quest’anno giocherà con la Triestina: “Ero molto felice, è una cosa ... Leggi su tpi (Di venerdì 2 settembre 2022) Il segreto per stare sempre insieme? Vivere inseparate. Questo almeno il pensiero di, produttrice televisiva e moglie di Paolo. L’opinionista del Grande Fratello Vip cancella così i rumors su una possibile crisi con il popolare conduttore: “Dormire in camere separate è un segno di civiltà! Noi adesso andiamo oltre: sto sistemando la mia nuova casa, dove mi trasferirò da sola con Adele. Silvia resta con lui. Stiamo ancora insieme, ma in palazzi diversi, comunicanti da una una doppia porta sul terrazzo, è il segreto per restare insieme tutta la vita”, ha dichiaratoin un’intervista al Corriere della Sera. L’opinionista ha anche parlato dei loro figli. Davide, il secondogenito, fa il calciatore e quest’anno giocherà con la Triestina: “Ero molto felice, è una cosa ...

