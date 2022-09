Serie A 2022 2023 | statistiche e curiosità quinta giornata | porta blindata per la Roma con l’Udinese

Leggi su sportface

Serie A, sabato 3 settembre sono in programma tre big match. Alle 15,00 si gioca la partita Fiorentina-Juventus: la squadra bianconera è sia la formazione che ha battuto più volte i viola in campionato (79 volte) che la compagine che ha realizzato il maggior numero di gol con i gigliati nel torneo (268 reti). Arbitra Doveri, alle 18,00 si prosegue con il derby Milan-Inter: i rossoneri non hanno segnato nelle ultime due gare disputate contro i nerazzurri (semifinali di Coppa Italia 2021/), l'ultima volta che il Diavolo non ha trovato il gol per tre stracittadine consecutive considerando tutte le competizioni è stata nel 1980. Dirige Chiffi, alle 20,45 il sabato elettrizzante si conclude con il match Lazio-Napoli: l'ultimo pareggio tra le due squadre in Serie A è datato 5 ...