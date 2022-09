Serie A 2022 2023 | quinta giornata | calendario | programma | orari e tv

Leggi su sportface

(Di venerdì 2 settembre 2022), date,e come vedere in tv e streaming ladi. Primo turno di campionato quasi completamente in versione spezzatino, con due sole gare in contemporanea lunedì alle 18:30. Si parte sabato con i quattro club impegnati in Champions League: la Juventus fa visita alla Fiorentina, mentre il Napoli andrà all’Olimpico contro la Lazio. Il piatto forte di questadi campionato è sembra ombra di dubbio il derby della Madonnina tra Milan ed Inter. Ecco tutto ildellaSabato 3 settembre 15.00, Fiorentina-Juventus (DAZN) 18.00, Milan-Inter (DAZN) 20.45, Lazio-Napoli (DAZN/SKY) Domenica 4 ...