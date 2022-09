Roma più vicina all’Oriente: da Fiumicino ripartono i voli Korean Air verso Seul (Di venerdì 2 settembre 2022) Fiumicino – È ripreso il collegamento diretto tra Roma Fiumicino e Seoul di Korean Air con un Boeing 777-200 che presenta una nuova configurazione di 36 posti in Business Class e 225 in Economy. L’inaugurazione si è svolta presso il Molo E del Leonardo da Vinci dove, per l’occasione, è stata organizzata anche una mostra fotografica sulla Corea, in collaborazione con l’Istituto culturale coreano. Oltre alla Direttrice dell’Istituto, Chun Ye Jin, sono intervenuti anche l’ambasciatore coreano in Italia Lee Seong Ho, il Presidente della comunità coreana Ryou Kyoung Hoon, il Presidente Onorario della FITA (Federazione Italiana di Taekwondo) Park Young Ghil, il General Manager di Korean Air Lee Ki Wook e Ivan Bassato, Chief Aviation Officer di Aeroporti di Roma. “Colleghiamo di nuovo ... Leggi su ilfaroonline (Di venerdì 2 settembre 2022)– È ripreso il collegamento diretto trae Seoul diAir con un Boeing 777-200 che presenta una nuova configurazione di 36 posti in Business Class e 225 in Economy. L’inaugurazione si è svolta presso il Molo E del Leonardo da Vinci dove, per l’occasione, è stata organizzata anche una mostra fotografica sulla Corea, in collaborazione con l’Istituto culturale coreano. Oltre alla Direttrice dell’Istituto, Chun Ye Jin, sono intervenuti anche l’ambasciatore coreano in Italia Lee Seong Ho, il Presidente della comunità coreana Ryou Kyoung Hoon, il Presidente Onorario della FITA (Federazione Italiana di Taekwondo) Park Young Ghil, il General Manager diAir Lee Ki Wook e Ivan Bassato, Chief Aviation Officer di Aeroporti di. “Colleghiamo di nuovo ...

