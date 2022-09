Rdc, in primi 36 mesi erogati da Inps quasi 23 mld, importo medio 577 euro (Di venerdì 2 settembre 2022) Roma, 2 set. (Labitalia) - Nei primi 36 mesi di applicazione del Reddito di Cittadinanza (RdC) e Pensione di Cittadinanza (PdC) hanno ricevuto il pagamento di almeno una mensilità, 2,2 milioni di ... Leggi su notizie.tiscali (Di venerdì 2 settembre 2022) Roma, 2 set. (Labitalia) - Nei36di applicazione del Reddito di Cittadinanza (RdC) e Pensione di Cittadinanza (PdC) hanno ricevuto il pagamento di almeno una mensilità, 2,2 milioni di ...

lifestyleblogit : Rdc, in primi 36 mesi erogati da Inps quasi 23 mld, importo medio 577 euro - - lifestyleblogit : Rdc, in primi 36 mesi erogati da Inps quasi 23 mld, importo medio 577 euro - - vivereitalia : Rdc, in primi 36 mesi erogati da Inps quasi 23 mld, importo medio 577 euro - pleccese : Rdc, in primi 36 mesi erogati da Inps quasi 23 mld, importo medio 577 euro ??Leggi di più su… - CasaItaliaRadio : Rdc, in primi 36 mesi erogati da Inps quasi 23 mld, importo medio 577 euro ??Leggi di più su -