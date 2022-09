Quando Valerio Scanu veniva scambiato per Marco Carta (e non la prendeva affatto bene) (Di venerdì 2 settembre 2022) Valerio Scanu e Marco Carta hanno molto in comune a partire dalla Sardegna, che li ha visti nascere e intonare le prime note. Entrambi, successivamente, hanno poi partecipato ad Amici ed entrambi sono arrivati sul podio. Carta ha vinto, Scanu si è classificato secondo dietro l’urgano Amoroso. Hanno poi partecipato al Festival di Sanremo uscendone vincitori; a L’Isola dei Famosi e successivamente anche a Tale e Quale Show dove (ironia della sorte?) hanno entrambi imitato Bon Jovi. In comune hanno anche un’antipatia reciproca abbastanza evidente, risale al 2016 una delle dichiarazioni di Carta contro Scanu: “Valerio è uno che prende troppe strade contemporaneamente, io credo nella coerenza, me l’ha insegnata mia madre“. Insomma, le loro ... Leggi su biccy (Di venerdì 2 settembre 2022)hanno molto in comune a partire dalla Sardegna, che li ha visti nascere e intonare le prime note. Entrambi, successivamente, hanno poi partecipato ad Amici ed entrambi sono arrivati sul podio.ha vinto,si è classificato secondo dietro l’urgano Amoroso. Hanno poi partecipato al Festival di Sanremo uscendone vincitori; a L’Isola dei Famosi e successivamente anche a Tale e Quale Show dove (ironia della sorte?) hanno entrambi imitato Bon Jovi. In comune hanno anche un’antipatia reciproca abbastanza evidente, risale al 2016 una delle dichiarazioni dicontro: “è uno che prende troppe strade contemporaneamente, io credo nella coerenza, me l’ha insegnata mia madre“. Insomma, le loro ...

