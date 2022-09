(Di venerdì 2 settembre 2022) Tempo di lettura: 2 minutid’Arco (Na) – La città did’Arco restaditte di onoranzesul territorio lasciando i cittadini privi di un servizio adeguato in caso di lutto. E’ l’effetto delleemesse dal Prefetto di Napoli, Claudio Palomba, che hanno raggiunto tutte e quattro le ditte operanti in città. Secondo il prefetto ”sussistono tentativi di infiltrazione mafiosa da parte della criminalità organizzata e tendenti a condizionarne le scelte e gli indirizzi”, tanto da rendere necessari i provvedimenti ostativi firmati lo scorso 5 agosto, e trasmessi al Comune il 12 agosto per la relativa notifica alle aziende in oggetto. Nei provvedimenti il Prefetto sottolinea che ”l’interesse del clan Foria nel settore delle onoranze ...

Pomigliano senza pompe funebri dopo interdittive antimafia (ANSA) - POMIGLIANO D'ARCO (NAPOLI), 02 SET - La città di Pomigliano d'Arco resta senza ditte di onoranze funebri sul territorio lasciando ...