Operaio muore schiacciato da una piastra di 5 tonnellate Aveva 31 anni

(Di venerdì 2 settembre 2022) Une’ mortoda unadi cinquanta quintali. E’ accaduto questa mattina in un’azienda a Pontevico, nel Bresciano. Immediata la richiesta di soccorso dei colleghi, ma per l’uomo, che31, non c’e’ stato nulla da fare. Sul posto, oltre alle ambulanze, sono intervenuti i carabinieri, i tecnici dell’Ats, e una squadra di vigili del fuoco. Quella di oggi e’ la terza vittima sul lavoro nell’ultima settimana in Lombardia. Ieri e’ morto, dopo due giorni di agonia, il 32enne caduto due giorni fa da un’altezza di 8 metri, mentre operava alla messa in opera di reti paramassi su una parete rocciosa del comune di Averara (Bergamo). E’ di due giorni fa, invece, l’incidente in cui undi 59e’ morto incastrato in un macchinario in una ...