Ntt Data, in Italia uno dei sei Innovation Center aperti nel mondo (Di venerdì 2 settembre 2022) Ntt Data, leader mondiale nei servizi IT e di business digitale, ha lanciato nel mese di Agosto 2022 i suoi Innovation Center in sei località nel mondo. Questi centri locali, situati in paesi in cui i clienti dimostrano di essere sensibili alle ultime tendenze in ambito innovativo, si concentreranno su tecnologie emergenti che abbiano il potenziale per diventare mainstream entro i prossimi cinque-dieci anni, con l'obiettivo di generare nuovo business attraverso attività congiunte di Ricerca e Sviluppo con i clienti stessi. La struttura organizzativa prevede uno Strategy Headquarter, la sede centrale che definisce la strategia tecnologica, e dei centri locali in sei paesi (Giappone, Stati Uniti, Italia, Germania, Cina e India) con circa 100 esperti, principalmente ricercatori, consulenti e ingegneri.

