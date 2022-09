Milan, UFFICIALE l’accordo con Yes Network: di cosa si tratta (Di venerdì 2 settembre 2022) Milan, UFFICIALE l’accordo con Yes Network: il comunicato del club a conferma. Ecco di che cosa si tratta Il Milan ha comunicato il raggiungimento di un accordo con Yes Network tramite i propri canali ufficiali. IL COMUNICATO – AC Milan è lieto di confermare di aver raggiunto un accordo con il Network sportivo regionale Yankees Entertainment and Sports Network (YES Network), con sede a New York City. Attraverso quest’accordo, YES Network trasmetterà settimanalmente diverse ore di contenuti AC Milan, avvicinando così ancora di più i Campioni d’Italia ai loro tifosi americani. Ogni episodio sarà composto da un formato stile magazine e dalla ... Leggi su calcionews24 (Di venerdì 2 settembre 2022)con Yes: il comunicato del club a conferma. Ecco di chesiIlha comunicato il raggiungimento di un accordo con Yestramite i propri canali ufficiali. IL COMUNICATO – ACè lieto di confermare di aver raggiunto un accordo con ilsportivo regionale Yankees Entertainment and Sports(YES), con sede a New York City. Attraverso quest’accordo, YEStrasmetterà settimanalmente diverse ore di contenuti AC, avvicinando così ancora di più i Campioni d’Italia ai loro tifosi americani. Ogni episodio sarà composto da un formato stile magazine e dalla ...

AntoVitiello : ??Ufficiale: #Milan, depositato in Lega il contratto di Aster #Vranckx - AntoVitiello : ???Ufficiale RedBird Capital Partners ('RedBird') ha annunciato oggi di aver completato l'acquisizione dell'Associaz… - AntoVitiello : ??? ufficiale Yankee Global Enterprises, proprietaria dei New York Yankees, entra in una partnership strategica e ac… - CalcioNews24 : Nuovo accordo raggiunto per il #Milan ? - cielorossonero : RT @la_rossonera: ??Come anticipato nei giorni scorsi, il Milan ha trovato l’accordo commerciale con Yankees Entertainment and Sports Networ… -