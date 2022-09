“Lui è il mio ex”. Elisabetta Gregoraci, nuovo fidanzato: è l’altra conduttrice a svelare tutto (Di venerdì 2 settembre 2022) Da quando si è separata da Flavio Briatore le sono stati attribuiti tanti flirt. Ora per Elisabetta Gregoraci sembra davvero essere scoccata l’ora dell’amore. L’ex concorrente del GF Vip avrebbe trovato l’amore secondo il settimanale Chi con Giulio Fratini, un imprenditore molto ricco e che ha 12 anni in meno di Elisabetta Gregoraci. Il padre è Sandro Fratini e ha avuto un’eredità consistente con il brand Rifle famoso a livello internazionale. Forbes lo ha inserito nella lista dei talenti under 30. Il genitore è celebre anche per la sua collezione di orologi, avendone più di 2mila. Chi ha quindi riportato: “Elisabetta Gregoraci e Giulio Fratini, ex di Raffaella Fico e Roberta Morise, continuano a frequentarsi in gran segreto. Gli ultimi rumors li segnalano insieme in Sicilia, in un ... Leggi su caffeinamagazine (Di venerdì 2 settembre 2022) Da quando si è separata da Flavio Briatore le sono stati attribuiti tanti flirt. Ora persembra davvero essere scoccata l’ora dell’amore. L’ex concorrente del GF Vip avrebbe trovato l’amore secondo il settimanale Chi con Giulio Fratini, un imprenditore molto ricco e che ha 12 anni in meno di. Il padre è Sandro Fratini e ha avuto un’eredità consistente con il brand Rifle famoso a livello internazionale. Forbes lo ha inserito nella lista dei talenti under 30. Il genitore è celebre anche per la sua collezione di orologi, avendone più di 2mila. Chi ha quindi riportato: “e Giulio Fratini, ex di Raffaella Fico e Roberta Morise, continuano a frequentarsi in gran segreto. Gli ultimi rumors li segnalano insieme in Sicilia, in un ...

F4IRYJENSOOO : @k_breathin DEVI SAPERE CHE KIM MINGUE É IL MIO FIDANZATO SONO INNAMORATA DI LUI, MA KUI NON LO SA, POI LA CRUSH PE… - BandLogans : @afderas @JozeJechich_JJ Ripeti:”Questo è il mio cellulare. Ce ne sono tanti come lui, ma questo è il mio. Il mio c… - firmnesslouis : le cose cambiano ma il mio amore x lui no si ingigantisce e basta - CervelloInFuga7 : @martinacarall0 Mio padre essendo l'unico rimasto della mia famiglia, ma poi morirebbe anche lui. - aireemilan : Ho dovuto silenziare il nome del mio giocatore preferito perché leggo solo insulti verso di lui, manco fosse un gio… -