LIVE Berrettini-Murray 6-4 6-4 1-2, US Open 2022 in DIRETTA: lo scozzese continua a difendersi (Di venerdì 2 settembre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE GAME Berrettini, 2-2. Gioco facile per il romano. 40-0 Servizio e dritto, punto in cassaforte. 30-0 Matteo sta facendo correre a piacimento Murray: volée e chiusura a rete sul recupero avversario. 15-0 Altre due fucilate dell’azzurro, lo scozzese prova a difendersi ma non riesce nel suo intento. GAME Murray, 2-1. Fuori di un nulla la volée di Matteo: salgono a quattro le palle break non sfruttate. AD-40 Servizio vincente, palla del 2-1. 40-40 Di niente fuori la risposta di Berrettini. Si riparte, fortunatamente non ci sono stati problemi gravi. Si interrompe la partita: malore sulle tribune per una persona. 30-40 Servizio vincente dello scozzese. 15-40 Altro errore di Murray, ... Leggi su oasport (Di venerdì 2 settembre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAGAME, 2-2. Gioco facile per il romano. 40-0 Servizio e dritto, punto in cassaforte. 30-0 Matteo sta facendo correre a piacimento: volée e chiusura a rete sul recupero avversario. 15-0 Altre due fucilate dell’azzurro, loprova ama non riesce nel suo intento. GAME, 2-1. Fuori di un nulla la volée di Matteo: salgono a quattro le palle break non sfruttate. AD-40 Servizio vincente, palla del 2-1. 40-40 Di niente fuori la risposta di. Si riparte, fortunatamente non ci sono stati problemi gravi. Si interrompe la partita: malore sulle tribune per una persona. 30-40 Servizio vincente dello. 15-40 Altro errore di, ...

