Letta scrive del manager russo caduto da una finestra, fioccano le repliche: “Parlaci di David Rossi” (Di venerdì 2 settembre 2022) Momenti complicati per il social media manager di Enrico Letta. La “bestia” del Partito democratico è travolta dagli hashtag su David Rossi: il tutto da quando è uscito questo tweet del segretario dem, dedicato alla misteriosa morte di Maganov, il dirigente della Lukoil precipitato dal sesto piano di un ospedale a Mosca. “La fine che fanno in Russia i manager che non si allineano. Com’era quella frase? Meglio mezzo Putin di due Mattarella?”. Evidentemente Letta, da ex presidente del Consiglio, è in possesso di informazioni che la stampa e i comuni cittadini ancora non hanno sulla morte. Di sicuro, non brilla per buon gusto la scelta di usare ai fini di propaganda elettorale una morte che assomiglia in modo inquietante a quella di un manager legato al Pd. Non a caso, ... Leggi su secoloditalia (Di venerdì 2 settembre 2022) Momenti complicati per il social mediadi Enrico. La “bestia” del Partito democratico è travolta dagli hashtag su: il tutto da quando è uscito questo tweet del segretario dem, dedicato alla misteriosa morte di Maganov, il dirigente della Lukoil precipitato dal sesto piano di un ospedale a Mosca. “La fine che fanno in Russia iche non si allineano. Com’era quella frase? Meglio mezzo Putin di due Mattarella?”. Evidentemente, da ex presidente del Consiglio, è in possesso di informazioni che la stampa e i comuni cittadini ancora non hanno sulla morte. Di sicuro, non brilla per buon gusto la scelta di usare ai fini di propaganda elettorale una morte che assomiglia in modo inquietante a quella di unlegato al Pd. Non a caso, ...

