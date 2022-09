La guerra delle centrali nucleari (Di venerdì 2 settembre 2022) Si concretizza uno dei rischi del nucleare civile denunciato più volte dagli ambientalisti: il coinvolgimento delle centrali nucleari in una guerra aperta: secondo i servizi segreti russi (FSB) sono stati sabotatori ucraini a far saltare in aria le linee elettriche ad alta tensione utilizzate dalla centrale nucleare di Kursk. Pur essendo una gemella di quella di Chernobyl, Rosatom informa che «Nel 2009, la centrale nucleare di Kursk è stata nominata la migliore centrale nucleare russa per la cultura della sicurezza. Ha ottenuto il terzo posto nel concorso Best Nuclear Power Plants secondo i risultati del 2014. secondo un revisore indipendente, nel 2010 e nel 2011 il sistema di gestione ambientale della centrale nucleare di Kursk ha soddisfatto i requisiti della norma nazionale russa e del documento normativo ... Leggi su ildenaro (Di venerdì 2 settembre 2022) Si concretizza uno dei rischi del nucleare civile denunciato più volte dagli ambientalisti: il coinvolgimentoin unaaperta: secondo i servizi segreti russi (FSB) sono stati sabotatori ucraini a far saltare in aria le linee elettriche ad alta tensione utilizzate dalla centrale nucleare di Kursk. Pur essendo una gemella di quella di Chernobyl, Rosatom informa che «Nel 2009, la centrale nucleare di Kursk è stata nominata la migliore centrale nucleare russa per la cultura della sicurezza. Ha ottenuto il terzo posto nel concorso Best Nuclear Power Plants secondo i risultati del 2014. secondo un revisore indipendente, nel 2010 e nel 2011 il sistema di gestione ambientale della centrale nucleare di Kursk ha soddisfatto i requisiti della norma nazionale russa e del documento normativo ...

