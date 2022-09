La differenza tra chi compra e chi raccoglie gli ingredienti (Di venerdì 2 settembre 2022) Io lo so che voi andate a mangiare dai cuochi che comprano gli ingredienti. Lo fanno tutti, potete ammetterlo tranquillamente. Io vado a mangiare da Bassano ossia alla Trattoria da Bassano, Madignano, diocesi di Crema (se vi interessa sapere la provincia guardate su Google, io preferisco le diocesi). Bassano molti ingredienti li raccoglie o li coltiva ed è questa è la principale differenza fra una cucina culturale, radicata, e una cucina commerciale, livellata, fra un piatto struggente e un piatto standard, fra un cuoco indipendente e uno chef agli ordini di TripAdvisor o Michelin. Mi porta il pasticcio di ortiche e gli chiedo: “Dove le hai comprate?”. Mi risponde quasi offeso: “Le ortiche non si trovano dal fruttivendolo, bisogna raccogliersele”. Per chi lavora così, ... Leggi su ilfoglio (Di venerdì 2 settembre 2022) Io lo so che voi andate a mangiare dai cuochi cheno gli. Lo fanno tutti, potete ammetterlo tranquillamente. Io vado a mangiare da Bassano ossia alla Trattoria da Bassano, Madignano, diocesi di Crema (se vi interessa sapere la provincia guardate su Google, io preferisco le diocesi). Bassano moltilio li coltiva ed è questa è la principalefra una cucina culturale, radicata, e una cucina commerciale, livellata, fra un piatto struggente e un piatto standard, fra un cuoco indipendente e uno chef agli ordini di TripAdvisor o Michelin. Mi porta il pasticcio di ortiche e gli chiedo: “Dove le haite?”. Mi risponde quasi offeso: “Le ortiche non si trovano dal fruttivendolo, bisognarsele”. Per chi lavora così, ...

