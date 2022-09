(Di venerdì 2 settembre 2022) ROMA - Gennaroha fortemente voluto Justinnell'ultimo giorno del calciomercato estivo, così quando lo ha incontrato per lavolta si è lasciato andare in une in uno "...

salvione : Kluivert e Gattuso, ecco l'incontro: prima lo schiaffo, poi l'abbraccio - sportli26181512 : #Kluivert e #Gattuso, ecco l'incontro: prima lo schiaffo, poi l'abbraccio: Primo saluto tra l'attaccante in prestit… - LAROMA24 : VIDEO - Il benvenuto caloroso di Gattuso a Kluivert #AsRoma - Sabbotheboomsl1 : #Gattuso ha una capacità assurda di complicarsi sempre la vita che è incredibile. Mercato pessimo quello del suo… - yosoyico : Clase mamellazo le dio Gattuso a Kluivert ?????? -

Corriere dello Sport

ROMA - Gennaroha fortemente voluto Justinnell'ultimo giorno del calciomercato estivo, così quando lo ha incontrato per la prima volta si è lasciato andare in un abbraccio e in uno "schiaffo". Il ..., l'ultimo esubero piazzato da Tiago Pinto prima della chiusura del mercato, ha raggiunto questa mattina Valencia . Una volta arrivato al club, l'accoglienza di misterè tutta da ... Kluivert e Gattuso, ecco l'incontro: prima lo schiaffo, poi l'abbraccio VIDEO ROMA - Gennaro Gattuso ha fortemente voluto Justin Kluivert nell'ultimo giorno del calciomercato estivo, così quando lo ha incontrato per la prima volta si è lasciato andare in un abbraccio e in uno " ...Ecco il siparietto durante il primo giorno di allenamento dell’olandese al Valencia Las bienvenidas de Gattuso son únicas @IlaixMK y @justinkluivert ¿todo bien pic.twitter.com/3AXKg6yKfY — Valencia ...