“In un anno bolletta triplicata | la gente deve sapere | così abbiamo scelto di metterle in vetrina”

Sant'Omobono Terme. Dai 4.200 euro di luglio 2021 ai 12.300 di 12 mesi dopo: la prima "bolletta in vetrina" degli esercenti bergamaschi è quella esposta dalla Pasticceria Acquario di Sant'Omobono Terme di Diego Rodeschini, presidente del gruppo Bar Caffè e Pasticcerie di Ascom Bergamo. All'iniziativa, promossa da Fipe Confcommercio, ha aderito infatti anche l'associazione dei commercianti bergamaschi, decisa ad accendere i riflettori sulla drammatica situazione che stanno vivendo pubblici esercizi e alberghi, alle prese con bollette di gas e luce aumentate a dismisura. Da giovedì Ascom ha iniziato a distribuire tra i suoi associati una cornice da appendere all'interno dei locali, dove mettere in bella vista le ultime bollette di gas ed energia elettrica, e Rodeschini ha dato subito l'esempio a tutti i colleghi: "Si fidi che d'ora in ...

