I movimenti di mercato più assurdi della settimana

(Di venerdì 2 settembre 2022) Harry Winks alla Sampdoria Due anni fa Harry Winks era semi-titolare e comunque uomo simbolo del club del suo cuore, il Tottenham. In All or nothing lo abbiamo visto partecipare a eventi di beneficenza, rappresentare l’anima e la dimensione emotiva di un club iper-contemporaneo e lanciato nel futuro. Oggi è passato alla Sampdoria a fine, gettato via dal suo club (cioè, da Antonio Conte) come fosse spazzatura. Un giocatore comunque da più di 100 presenze col Tottenham, che anche l’anno scorso ha raggiunto le 30 presenze. A 26 anni non sembrava ancora pronto a uscire dal calcio d’élite, e finire in una squadra che lotta per non retrocedere nel campionato italiano. È un movimento diassurdo, certo, ma anche affascinante, che alimenta la singolare tradizione britannicaSampdoria: Trevor Francis, David Platt, Lee ...