I consiglieri regionali di M5S: “Invece di attaccarci, De Luca si preoccupi dei campani” (Di venerdì 2 settembre 2022) Tempo di lettura: < 1 minuto “Come sempre, De Luca alza il livello dello scontro politico quando è in difficoltà. Tuttavia, Invece di attaccare su Facebook il Movimento 5 Stelle, il governatore dovrebbe impegnarsi a migliorare le condizioni di vita dei campani. Il consenso che stiamo raccogliendo e che preoccupa De Luca è frutto di un leader amato come Giuseppe Conte e di una squadra di persone oneste e competenti”. A dirlo sono i consiglieri regionali del Movimento 5 Stelle campania Michele Cammarano, Vincenzo Ciampi e Gennaro Saiello. “Siamo una forza credibile che ha realizzato l’80 per cento degli impegni presi nel 2018 e che continuerà ad avere come stella polare la totale trasparenza con i cittadini. Assegno unico, abolizione del superticket, reddito e ... Leggi su anteprima24 (Di venerdì 2 settembre 2022) Tempo di lettura: < 1 minuto “Come sempre, Dealza il livello dello scontro politico quando è in difficoltà. Tuttavia,di attaccare su Facebook il Movimento 5 Stelle, il governatore dovrebbe impegnarsi a migliorare le condizioni di vita dei. Il consenso che stiamo raccogliendo e che preoccupa Deè frutto di un leader amato come Giuseppe Conte e di una squadra di persone oneste e competenti”. A dirlo sono idel Movimento 5 Stellea Michele Cammarano, Vincenzo Ciampi e Gennaro Saiello. “Siamo una forza credibile che ha realizzato l’80 per cento degli impegni presi nel 2018 e che continuerà ad avere come stella polare la totale trasparenza con i cittadini. Assegno unico, abolizione del superticket, reddito e ...

direct_congo : RT @agoacciaio: @mraffa1946 E la marea di politici parlamentari consiglieri regionali comunali imboscati con privilegi vitalizi sanità priv… - MariaAversano1 : RT @agoacciaio: @mraffa1946 E la marea di politici parlamentari consiglieri regionali comunali imboscati con privilegi vitalizi sanità priv… - agoacciaio : @mraffa1946 E la marea di politici parlamentari consiglieri regionali comunali imboscati con privilegi vitalizi san… - Linoemme11 : @Enzosabella3 @F_SMART20 @la_focamonaca @Mov5Stelle @GiuseppeConteIT numeri a cazzo... esempio: dici 1.300.000.000… - xmaflex : @BarillariDav Il pcr non cambierebbe solo per noi, quindi uscire dalla guerra non servirebbe assolutamente a niente… -