Golf, Open d'Italia 2022: parata di stelle a Roma, dopo Hovland e McIlroy, anche Fitzpatrick conferma la sua presenza (Di venerdì 2 settembre 2022) Si allunga la lista dei grandi campioni che dal 15 al 18 settembre saranno presenti a Roma per la nuova edizione dell'Open d'Italia. Com'era prevedibile, il percorso del Marco Simone, che l'anno prossimo ospiterà una storica edizione italiana della Ryder Cup, sta attraendo nomi altisonanti. dopo le conferme di Viktor Hovland e soprattutto di Rory McIlory, arriva anche l'ufficialità della presenza dell'inglese Matthew Fitzpatrick. Numero 10 del ranking mondiale, il 28enne di Sheffield è stato assoluto protagonista della stagione, in cui ha centrato allo US Open il primo successo in carriera in un Major. Si preannuncia dunque un edizione assolutamente stellare dell'Open d'Italia, a cui parteciperanno ...

