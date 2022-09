Elezioni: Renzi, 'su TikTok non per dire barzellette ma per parlare a ragazzi' (Di venerdì 2 settembre 2022) Roma, 2 set. (Adnkronos) - "Molti ci hanno preso in giro perché, nello stesso momento noi, il Pd e Berlusconi siamo sbarcati su questa piattaforma dedicata ai giovani". Così Matteo Renzi nella enews parlando di TikTok. "Potremmo dire che è la prima e unica cosa su cui ci siamo trovati d'accordo in campagna elettorale. Ma, scherzi a parte, credo sia importante parlare il linguaggio dei più giovani, purché si affrontino questioni serie. Non sono andato su TikTok per raccontare barzellette, ma per parlare di cultura, diritti civili, reddito di cittadinanza, lavoro. Ieri ho parlato della 18App, oggi di unioni civili. parlare con i ragazzi prendendoli sul serio, secondo me, è un modo giusto di fare campagna elettorale sui contenuti". Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 2 settembre 2022) Roma, 2 set. (Adnkronos) - "Molti ci hanno preso in giro perché, nello stesso momento noi, il Pd e Berlusconi siamo sbarcati su questa piattaforma dedicata ai giovani". Così Matteonella enews parlando di. "Potremmoche è la prima e unica cosa su cui ci siamo trovati d'accordo in campagna elettorale. Ma, scherzi a parte, credo sia importanteil linguaggio dei più giovani, purché si affrontino questioni serie. Non sono andato super raccontare, ma perdi cultura, diritti civili, reddito di cittadinanza, lavoro. Ieri ho parlato della 18App, oggi di unioni civili.con iprendendoli sul serio, secondo me, è un modo giusto di fare campagna elettorale sui contenuti".

