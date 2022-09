E se per risparmiare energia mantenessimo l'ora legale? (Di venerdì 2 settembre 2022) È l'idea della Società italiana di medicina ambientale. Se ne parla anche in Europa, dove la proposta però si è arenata. Secondo Terna nel 2022 ci farà risparmiare 420 milioni di kilowattora Leggi su wired (Di venerdì 2 settembre 2022) È l'idea della Società italiana di medicina ambientale. Se ne parla anche in Europa, dove la proposta però si è arenata. Secondo Terna nel 2022 ci farà420 milioni di kilowattora

ricpuglisi : Dai, chiusura anticipata dei locali notturni per risparmiare su gas e luce, perché è ora che i giovani si sacrifich… - matteosalvinimi : Scuole chiuse un giorno alla settimana e ragazzi di nuovo in DAD per risparmiare energia? Dico assolutamente NO. I… - Corriere : Scuole, ipotesi settimana corta nei licei per risparmiare sulle bollette elettriche - HankHC91 : RT @TrenDevice: ?? Vendi il tuo vecchio Device e ottieni uno SCONTO ?? per risparmiare sul tuo prossimo iPhone???? Segui il consiglio di Sal… - RedaFree_it : ?? Il #caroenergia sta diventando ogni settimana sempre più pesante da gestire. ?? La soluzione proposta per rispar… -