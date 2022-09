Domenica In | cambia tutto! L’annuncio è arrivato in queste ore | incredibile

CronacaFlegrea : BACOLI/ Processione della Madonna del Riposo, domenica cambia la viabilità a Baia - settalese : RT @settalese: @ColucciLc @mar_co_lucci 12 Marzo 2022 #paullese - @settalese #2005, #under17, #provinciali, #lodi ...brutta Domenica. Un… - ColucciLc : RT @settalese: @ColucciLc @mar_co_lucci 12 Marzo 2022 #paullese - @settalese #2005, #under17, #provinciali, #lodi ...brutta Domenica. Un… - ilgattoelavolp5 : @seguimi2022 No, montaggio clamoroso. Non si vede mai l'effetto a terra di quelle masse d'acqua, cambia immagine se… - RadioProzac : RT @Caserinik: Musica jazz e scienza del clima: Trieste domenica 4 settembre 22 - h. 18:00 Palazzo Gopcevich - Sala Bazlen 'A Qualcuno pia… -

Gazzetta di Parma

... mentre l'orario festivo, tenendo conto dei flussi turistici concentrati nel fine settimana, prolunga l'orario estivo fino a2 ottobre. Per quanto riguarda le corse dei traghetti si segnala ......dal 1° settembre al 31 dicembre 2022 sarà aperto tutti i giorni dal lunedì allacon orario continuato dalle ore 9.00 alle ore 19.00 . L'ultimo ingresso è fissato per le 18.00. Cosa... Sagra di San Lazzaro e Montanara running: domenica cambia la viabilità in mezza Parma Domenica In, sta per cambiare tutto: l'annuncio è arrivato proprio in queste ore, accadrà qualcosa di incredibile, non lo immaginerete mai.Una scelta di Mara Venier in queste ore sta facendo discutere tutti i telespettatori, rimasti delusi dalla notizia dell'ultima ora: cosa succede.