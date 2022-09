Detraibilità spinge consumatori a usare bancomat e carte, 327 mld spesi in 2021 (Di venerdì 2 settembre 2022) Roma, 2 set. - Sicurezza, velocità, trasparenza, riduzione del limite d'uso del contante. Pagare con la carta conviene per molti motivi, anche e soprattutto economici. E', infatti, prevista la ... Leggi su notizie.tiscali (Di venerdì 2 settembre 2022) Roma, 2 set. - Sicurezza, velocità, trasparenza, riduzione del limite d'uso del contante. Pagare con la carta conviene per molti motivi, anche e soprattutto economici. E', infatti, prevista la ...

lifestyleblogit : Detraibilità spinge consumatori a usare bancomat e carte, 327 mld spesi in 2021 - - vivereitalia : Detraibilità spinge consumatori a usare bancomat e carte, 327 mld spesi in 2021 - pleccese : Detraibilità spinge consumatori a usare bancomat e carte, 327 mld spesi in 2021 ??Leggi di più su… - CasaItaliaRadio : Detraibilità spinge consumatori a usare bancomat e carte, 327 mld spesi in 2021 ??Leggi di più su… - News24_it : Detraibilità spinge consumatori a usare bancomat e carte, 327 mld spesi in 2021 -