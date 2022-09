Conte: «Per essere competitivi in Premier ci servono almeno altre tre sessioni di mercato» (Di venerdì 2 settembre 2022) Nella conferenza stampa tenuta alla vigilia del match di Premier League contro il Fulham, l’allenatore del Tottenham, Antonio Conte, ha dato il suo giudizio sul mercato del club. “In questa finestra di trasferimenti abbiamo fatto ciò che è nelle possibilità del club. Penso che abbiamo realizzato buone cose, ma devo essere onesto e dire che ancora c’è troppa distanza contro le squadre top del campionato, per questo dobbiamo sapere che siamo ancora al punto di partenza nel processo di crescita. Già a gennaio abbiamo provato con Kulusevski e Bentancur, ora proseguiamo sull’aspetto numerico e della qualità: per essere competitivi per il titolo, però, ci servono almeno altre tre sessioni di mercato. Così ... Leggi su ilnapolista (Di venerdì 2 settembre 2022) Nella conferenza stampa tenuta alla vigilia del match diLeague contro il Fulham, l’allenatore del Tottenham, Antonio, ha dato il suo giudizio suldel club. “In questa finestra di trasferimenti abbiamo fatto ciò che è nelle possibilità del club. Penso che abbiamo realizzato buone cose, ma devoonesto e dire che ancora c’è troppa distanza contro le squadre top del campionato, per questo dobbiamo sapere che siamo ancora al punto di partenza nel processo di crescita. Già a gennaio abbiamo provato con Kulusevski e Bentancur, ora proseguiamo sull’aspetto numerico e della qualità: perper il titolo, però, citredi. Così ...

