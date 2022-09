Calendario US Open 2022 oggi: orari 2 settembre, programma, tv, streaming, italiani in campo (Di venerdì 2 settembre 2022) Altro giorno e altre partite agli US Open 2022. Quest’oggi inizieranno i sedicesimi di finale e tra i tennisti che scenderanno in campo ci sarà anche il nostro azzurro Matteo Berrettini (testa di serie n.13). Il romano è reduce dalla vittoria in quattro set contro il francese Hugo Grenier e nella giornata odierna dovrà vedersela nel match d’apertura sull’Arthur Ashe Stadium (si inizierà dunque alle 18:00) contro il britannico Andy Murray (n.51 del ranking ATP). Oltre a Berrettini, saranno tanti altri i big che quest’oggi andranno a caccia di un pass per gli ottavi di finale. In campo maschile vedremo infatti in azione anche il numero 1 al mondo Daniil Medvedev, che affronterà il cinese Yibing Wu, e il norvegese Casper Ruud, che sfiderà lo statunitense Tommy Paul. A livello femminile, ... Leggi su oasport (Di venerdì 2 settembre 2022) Altro giorno e altre partite agli US. Quest’inizieranno i sedicesimi di finale e tra i tennisti che scenderanno inci sarà anche il nostro azzurro Matteo Berrettini (testa di serie n.13). Il romano è reduce dalla vittoria in quattro set contro il francese Hugo Grenier e nella giornata odierna dovrà vedersela nel match d’apertura sull’Arthur Ashe Stadium (si inizierà dunque alle 18:00) contro il britannico Andy Murray (n.51 del ranking ATP). Oltre a Berrettini, saranno tanti altri i big che quest’andranno a caccia di un pass per gli ottavi di finale. Inmaschile vedremo infatti in azione anche il numero 1 al mondo Daniil Medvedev, che affronterà il cinese Yibing Wu, e il norvegese Casper Ruud, che sfiderà lo statunitense Tommy Paul. A livello femminile, ...

