Blitz a Roma | sequestrati 4 kg di droga e 16 000€ in contanti | 15 persone in manette

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di venerdì 2 settembre 2022) Si sono svolti nei giorni scorsi numerosiche hanno portato all’arresto di 15e al sequestro di oltre 4 chili di. Ad eseguire gli arresti e i controlli sono stati i Carabinieri del Comando Provinciale di, coordinati dalla Procura della Repubblica di. I, effettuati dal centro storico alle periferie della capitale sono stati eseguiti da pattuglie con militari in uniforme e in abiti civili. Sotto la lente d’ingrandimento le note piazze di spaccio ma anche le zone maggiormente frequentate dai giovani durante la movida notturna.in totale circa 4 kg di sostanze stupefacenti – tra cocaina, eroina, hashish, marijuana, shaboo, ecstasy – e oltre 16.000 euro in ...