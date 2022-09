Aung San Suu Kyi è stata condannata ad altri tre anni di carcere per frode elettorale (Di venerdì 2 settembre 2022) Venerdì un tribunale del Myanmar ha condannato ad altri tre anni di carcere Aung San Suu Kyi, la leader politica birmana agli arresti domiciliari dal colpo di stato del febbraio 2021, con l’accusa di frode elettorale nelle elezioni del 2020, Leggi su ilpost (Di venerdì 2 settembre 2022) Venerdì un tribunale del Myanmar ha condannato adtrediSan Suu Kyi, la leader politica birmana agli arresti domiciliari dal colpo di stato del febbraio 2021, con l’accusa dinelle elezioni del 2020,

