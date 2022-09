Andria ricorda quando accolse Gorbachev | ospite al Giffoni FF

(Di venerdì 2 settembre 2022) di Alfonsonel luglio del 1997 accolsi Mikhailall’ingresso del Palazzo Sant’Agostino, sede istituzionale della Provincia, sapevo di trovarmi al cospetto di un personaggio che ha cambiato la storia del mondo ma non immaginavo che si sarebbe stabilito, in pochi istanti, un rapporto di confidenza grazie alla straordinaria sorprendente semplicità dell’uomo, alla sua disponibilità, al suo sorriso. Aveva già reso visita agli altri rappresentanti istituzionali – il Prefetto dell’epoca Natale D’Agostino, il sindaco Vincenzo De Luca – prima dell’incontro nel salone di rappresentanza della Provincia con tutte le autorità locali, con i Sindaci del Salernitano e i Consiglieri e Assessori Provinciali. Tutto ciò fu la felice conseguenza di un invito che Claudio Gubitosi, a nome delFilm Festival, ...

