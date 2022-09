Alena Seredova mostra l’anello di fidanzamento di Alessandro Nasi

(Di venerdì 2 settembre 2022) Il settimanale Gente ha pubblicato un servizio fotografico dedicato alle vacanze dia Mykonos. I vari scattino un’estate all’insegna della felicità e della spensieratezza. In uno in particolare la modella ceca appare serena e appagata: con lei ci sono infatti il compagnocon la piccola Vivenne Charlotte, nata a gennaio del 2020, e non solo. Accanto alla coppia ci sono i genitori dicon Louis Thomas e David Lee, i due figli nati dalla relazione con Gigi Buffon. Ai fan però non è sfuggito un piccolo particolare.sfoggia un anello di. Qualche settimana fa infatti era arrivata a sorpresa la proposta di matrimonio da parte di...

Anche se oggi è felicemente fidanzata con l'imprenditore Alessandro Nasi da cui ha avuto una bambina nel 2020,è però ancora oggi associata al nome dell' ex portiere Gigi Buffon con ...Ma, ricordate com'era la bellissimada giovanissima In questo scatto è appena al suo primo esordio televisivo. Diamo un'occhiata insieme., come è cambiata la showgirl ... Alena Seredova, "Mi nascondevo...", la verità sulla fine della storia con Buffon. Un tremendo addio Alena Seredova desidera che l’evento sia intimo e discreto mentre Alessandro Nasi vorrebbe fare le cose in grande! Il settimanale Gente ha pubblicato un servizio fotografico dedicato alle vacanze di A ...Il settimanale Gente ha pubblicato una serie di foto di Alena Seredova, e un dettaglio non è passato inosservato: il meraviglioso anello di fidanzamento.