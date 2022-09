Aleix Espargarò, attacco alla Ducati dopo la scelta Bastianini (Di venerdì 2 settembre 2022) Uno spagnolo in soccorso di uno…spagnolo! Aleix Espargarò quest’anno, grazie ad un’Aprilia Racing davvero molto competitiva, si è ritrovato catapultato nella lotta al titolo del Motomondiale 2022 diventando il vero e proprio (aspettando Francesco Bagnaia) contendente al primo posto detenuto, ancora, dal campione del mondo in carica Fabio Quartararo. La vicinanza alla vetta della MotoGP, però, non ha distratto l’iberico dalla querelle che ha coinvolto la Ducati: il team di Borgo Panigale, dopo essersi separato da Jack Miller, si è accaparrato Enea Bastianini per la squadra ufficiale. La Bestia ha vinto la corsa per il sellino della Rossa su Jorge Martin, centauro di Pramac Racing. La scelta è stata criticata proprio dal connazionale. La critica di ... Leggi su metropolitanmagazine (Di venerdì 2 settembre 2022) Uno spagnolo in soccorso di uno…spagnolo!quest’anno, grazie ad un’Aprilia Racing davvero molto competitiva, si è ritrovato catapultato nella lotta al titolo del Motomondiale 2022 diventando il vero e proprio (aspettando Francesco Bagnaia) contendente al primo posto detenuto, ancora, dal campione del mondo in carica Fabio Quartararo. La vicinanzavetta della MotoGP, però, non ha distratto l’iberico dquerelle che ha coinvolto la: il team di Borgo Panigale,essersi separato da Jack Miller, si è accaparrato Eneaper la squadra ufficiale. La Bestia ha vinto la corsa per il sellino della Rossa su Jorge Martin, centauro di Pramac Racing. Laè stata criticata proprio dal connazionale. La critica di ...

gponedotcom : Scatta il fine settimana in Riviera con la grande sfida tra Quartararo, Espargarò e Bagnaia. Il francese vuole torn… - PaoloBMb70 : Sky Sport MotoGP on Instagram: “?????? Ultimo giorno di calciomercato ?? Anche i piloti di MotoGP sono al lavoro, Al… - MotorcycleSp : Aleix Espargaró affronta il GP di San Marino al secondo posto nel Campionato del Mondo MotoGP a 32 p... #MotoGP… - FormulaPassion : #MotoGP | Dopo alcune gare opache, Aleix Espargaró è determinato a rilanciare le possibilità iridate dell'Aprilia a… - motosprint : #MotoGP Dalla gara al Red Bull Ring al ritiro di #Dovizioso, passando per il team satellite #Aprilia: ecco cosa ha… -

MotoGP a Misano, VR46 Team e 'metaverso': livrea speciale in gara. Allenatori: Franco Morbidelli e Aleix Espargaró. Vinales scelto come capitano del Rimini Riviera. Vai alla Fotogallery MotoGP Misano, Quartararo: "Con queste Ducati difficile stare davanti" ... Fabio Quartararo si presenta sulla pista dove 11 mesi fa si è laureato campione del mondo con l'intento di difendersi sia da Bagnaia che da un agguerrito Aleix Espargarò e con un occhio ai test ... Allenatori: Franco Morbidelli eEspargaró. Vinales scelto come capitano del Rimini Riviera. Vai alla Fotogallery... Fabio Quartararo si presenta sulla pista dove 11 mesi fa si è laureato campione del mondo con l'intento di difendersi sia da Bagnaia che da un agguerritoe con un occhio ai test ...