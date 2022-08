US Open 2022: avanzano al terzo turno Jabeur e Gauff, out Sakkari (Di giovedì 1 settembre 2022) Proseguono gli US Open 2022 ed inizia a delinearsi il quadro del terzo turno per ciò che concerne la parte bassa del tabellone femminile. Vittoria in due set per Coco Gauff, che si libera della rumena Ruse con lo score di 6-2 7-6 e raggiunge al terzo turno la connazionale Madison Keys, giustiziera di Camila Giorgi. Avanti in due parziali anche Ons Jabeur, vittoriosa per 7-5 6-2 contro l’americana Mandlik. La sorpresa del giorno è costituita dall’eliminazione di Maria Sakkari, testa di serie numero 3, che si arrende alla cinese Xiyu Wang per 6-3 5-7 5-7. Per la greca si tratta dell’ennesima prematura eliminazione a livello slam in questo 2022 deludente, almeno sotto questo punto di vista. Comode vittorie per ... Leggi su sportface (Di giovedì 1 settembre 2022) Proseguono gli USed inizia a delinearsi il quadro delper ciò che concerne la parte bassa del tabellone femminile. Vittoria in due set per Coco, che si libera della rumena Ruse con lo score di 6-2 7-6 e raggiunge alla connazionale Madison Keys, giustiziera di Camila Giorgi. Avanti in due parziali anche Ons, vittoriosa per 7-5 6-2 contro l’americana Mandlik. La sorpresa del giorno è costituita dall’eliminazione di Maria, testa di serie numero 3, che si arrende alla cinese Xiyu Wang per 6-3 5-7 5-7. Per la greca si tratta dell’ennesima prematura eliminazione a livello slam in questodeludente, almeno sotto questo punto di vista. Comode vittorie per ...

DavidPuente : 1/ Immigrazione e reddito di cittadinanza. Questo articolo serve per parlare poi di una storia falsa diffusa in Ita… - DavidPuente : Il falso sondaggio elettorale con il M5s primo partito - DavidPuente : McDonald’s ha finto di lasciare la Russia? Ecco come stanno le cose - sportface2016 : #USOpen2022: #Isner fermato da un problema al polso, #Rune accede al terzo turno - voceditalia : Tennis Us Open: Italia avanti con Berrettini, Giorgi ko -