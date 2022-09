Ucraina, Russia: “Con stretta sui visti Ue si spara sui piedi” (Di giovedì 1 settembre 2022) (Adnkronos) – “Se Bruxelles decide di spararsi sui piedi, è una sua scelta”. Lo ha detto il vice ministro degli Esteri russo Alexander Grushko, commentando la decisione dell’Ue di sospendere l’accordo con la Russia per la facilitazione dei visti. “La violazione, l’elusione o il ritiro dell’Unione Europea dall’accordo di facilitazione dei visti con la Russia non rimarranno senza conseguenze”, ha avvertito il numero due della diplomazia di Mosca, citato da Ria Novosti, anticipando che la Russia potrà prendere per rappresaglia misure simmetriche o asimmetriche. I ministri degli Esteri dell’Ue hanno raggiunto ieri una linea comune sulla sospensione dell’accordo con la Russia del 2007, ha annunciato il capo della diplomazia europea Josep Borrell. La ... Leggi su sbircialanotizia (Di giovedì 1 settembre 2022) (Adnkronos) – “Se Bruxelles decide dirsi sui, è una sua scelta”. Lo ha detto il vice ministro degli Esteri russo Alexander Grushko, commentando la decisione dell’Ue di sospendere l’accordo con laper la facilitazione dei. “La violazione, l’elusione o il ritiro dell’Unione Europea dall’accordo di facilitazione deicon lanon rimarranno senza conseguenze”, ha avvertito il numero due della diplomazia di Mosca, citato da Ria Novosti, anticipando che lapotrà prendere per rappresaglia misure simmetriche o asimmetriche. I ministri degli Esteri dell’Ue hanno raggiunto ieri una linea comune sulla sospensione dell’accordo con ladel 2007, ha annunciato il capo della diplomazia europea Josep Borrell. La ...

